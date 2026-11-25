Світова федерація волейболу оприлюднила календар міжконтинентального етапу Ліги націй 2027 року серед чоловіків і жінок. У ньому немає матчів польських збірних проти чоловічої та жіночої команд Росії, держави-агресора, на цій стадії турніру, повідомляє Interia Sport.

Чоловіча збірна Польщі проведе турніри 9–13 червня, 23–27 червня та 14–18 липня. Її суперниками будуть Італія, Фінляндія, Україна, Словенія, Франція, Бразилія, Куба, Аргентина, Болгарія, США, Китай і Німеччина.

Календар жіночої збірної Польщі

Польська жіноча команда виступатиме в Бразилії 2–6 червня, у Китаї 16–20 червня та в Туреччині 7–11 липня. Вона має зіграти із Сербією, Бразилією, Нідерландами, Італією, Чехією, Канадою, Китаєм, Домініканською Республікою, Словаччиною, Туреччиною, Бельгією та Францією.

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Точні міста проведення турнірів і детальний розклад окремих матчів FIVB планує оголосити пізніше.

Можлива зустріч у плей-оф

Матч Польща — Росія можливий лише у плей-оф, якщо обидві команди вийдуть до цієї стадії. У ній виступають вісім найкращих збірних за підсумками міжконтинентального етапу: перша команда таблиці грає з восьмою, друга — із сьомою, третя — із шостою, а четверта — з п’ятою.

Президент Польського союзу волейболу Себастьян Свідерський раніше заявляв, що польські чоловіча та жіноча збірні отримали запевнення щодо уникнення матчів із командами Росії на груповій стадії.

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