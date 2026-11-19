Заступник міністра оборони Польщі Чезарій Томчик провів у Вашингтоні зустріч із заступником держсекретаря США з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Томасом ДіНанно. Сторони обговорили можливе створення постійної бази американських сухопутних військ у Польщі, закупівлю польською стороною крилатих ракет Tomahawk, спільні промислові проєкти та безпеку східного флангу НАТО, повідомляє RMF24.

Підтримка Держдепартаменту

Томчик заявив у соцмережі X, що Державний департамент США підтримуватиме польські зусилля щодо цих питань. ДіНанно також відповідає за програму Foreign Military Financing, у межах якої Вашингтон надає союзникам позики та кредитні гарантії для придбання американського озброєння.

У вересні ДіНанно був у Варшаві на підписанні шостої польсько-американської угоди в межах цієї програми. Її вартість становила 4 млрд доларів, а загальний обсяг коштів, наданих Польщі через механізм FMF, наблизився до 20 млрд доларів.

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Рішення щодо ракет має ухвалити Конгрес

Минулого тижня польський віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш зустрічався у Вашингтоні з міністром оборони США Пітом Гегсетом. За словами глави польського оборонного відомства, Пентагон позитивно поставився як до питання американської бази, так і до польської заявки на придбання Tomahawk разом із пусковими установками.

Остаточне схвалення продажу ракет має надати Конгрес США. BGM-109 Tomahawk — американська крилата ракета для ураження цілей на відстані понад тисячу кілометрів, яку використовують, зокрема, ВМС США та Королівський флот Великої Британії. Пентагон нині проводить шестимісячний перегляд американської військової присутності в Європі, який має завершитися до кінця року.

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