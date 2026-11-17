Жіноча збірна Польщі з баскетболу в Гожуві, Польща, перемогла Туреччину з рахунком 79:77 у матчі другого раунду кваліфікації до Євробаскету. Польки відіграли 12-очкове відставання після першої половини та здолали лідерок групи I, повідомляє Interia Sport.

Туреччина вела після першої половини

Першу чверть польська команда програла 26:27, а перед великою перервою поступалася 38:50. У перших двох чвертях Туреччина реалізувала 18 із 23 двоочкових кидків, тоді як Польща — вісім із 17.

Після перерви господарки скоротили відставання. Перед заключною чвертю рахунок становив 59:64, а за шість хвилин до завершення зустрічі Польща знову вийшла вперед — 68:67 після проходу під кошик у виконанні Немоєвської. Згодом влучання Клаудії Вноровської встановило рахунок 72:67.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розв'язка за п'ять секунд до сирени

За 65 секунд до кінця польки вели 78:75, але після втрати м'яча Кеннеді Берк реалізувала штрафні та скоротила різницю до одного очка. Вноровська згодом реалізувала один штрафний — 79:77. За 5,3 секунди до фінальної сирени Туреччина вводила м'яч у гру на половині суперниць, однак Севгі Узун не вклалася у відведені п'ять секунд. Польща перехопила м'яч і втримала перемогу.

Найрезультативнішою у складі польської збірної стала Стефані Мавунга — 25 очок і 11 підбирань. Немоєвська набрала дев'ять очок та віддала сім результативних передач, Вноровська записала до активу вісім очок і чотири перехоплення. Наступні три матчі другого раунду кваліфікації заплановані на першу половину лютого 2027 року.

Читай нас у