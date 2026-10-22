Польща обвинувачує другого громадянина Грузії у вбивстві дисидента — Notes from Poland

У Польщі 22-річному громадянину Грузії Махмуду А. висунули обвинувачення у пособництві у вбивстві російського дисидента та художника Роберта Кузовкова, відомого під псевдонімом Семен Скрепецький. Як повідомляє Notes from Poland, підозрюваного затримали 19 жовтня на парковці біля автомагістралі A2 після прибуття до Польщі з Грузії.

Обвинувачення та запобіжний захід

За версією польської прокуратури, Махмуд А. у період від 1 до 11 червня вчинив дії, які полегшили Ельнуру А. скоєння вбивства. Йому також інкримінують незаконне зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів.

За даними представниці окружного суду в Любліні, яку цитував телеканал TVN, Махмуда А. підозрюють у наданні ймовірному виконавцеві зброї, транспорту та телефона із застосунком для відстеження автомобіля жертви. Суд обрав йому тримання під вартою на три місяці через ризики втечі, переховування або перешкоджання провадженню, на які вказали прокурори.

Разом із Махмудом А. до Польщі прибули ще двоє громадян Грузії. Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що їх мають видворити з країни та заборонити їм в’їзд на 10 років.

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Убивство художника

Роберта Кузовкова застрелили п’ятьма пострілами 15 червня поблизу його будинку в місті Біла Підляська на сході Польщі. Він залишив Росію у 2021 році, побоюючись політичного переслідування, а його сатиричні карикатури висміювали російського лідера Володимира Путіна та очільника Чечні Рамзана Кадирова.

До загибелі Кузовков писав у соцмережах про погрози від прихильників Кадирова. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що все вказує на політичний характер злочину, а також повідомив, що художнику пропонували захист польських органів влади, від якого він з невідомих причин відмовився.

Ельнура А. затримали 18 червня в хостелі поблизу Варшави, а наступного дня йому висунули обвинувачення у вбивстві. Обидва підозрювані не визнають вини. Польська влада поки не назвала тих, кого вважає замовниками злочину. Туск зазначав, що підтверджена причетність Росії — держави-агресора — означатиме державний тероризм.

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