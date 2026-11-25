Польський лижний союз оголосив склад збірної на другий у новому сезоні етап Кубка світу зі стрибків на лижах, який відбудеться 28–29 листопада у Руці, Фінляндія. До чоловічої команди увійшли Мацей Кот, Клеменс Йоняк, Якуб Вольний, Кацпер Томасьяк, Павел Вонсек і Давид Кубацький.

Склад чоловічої збірної

Команду очолює тренер Мацей Маціусяк. Як повідомляє Interia Sport, до заявки знову не потрапив Пйотр Жила. Він також не виступав на стартовому етапі сезону в норвезькому Ліллегаммері.

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У польській заявці на змагання в Руці шість стрибунів. Серед них є Томасьяк і Кубацький, які, за даними видання, торік регулярно змагалися у складі національної команди разом із Жилою.

Жіноча команда

У жіночих змаганнях Польщу представлятимуть Анна Твардош і Каміла Карпель. Цей самий дует виступав за польську збірну на етапі в Норвегії.

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