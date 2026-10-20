Польща отримала нові балістичні ракети з дальністю до 290 км

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Польські збройні сили отримали нову партію південнокорейських ракет для реактивних систем залпового вогню Homar-K. До поставки увійшли балістичні ракети CTM-290, здатні уражати цілі на відстані до 290 км.

Також Польща отримала реактивні снаряди CGR-080 із дальністю до 80 км. Комплекси Homar-K встановлені на польських восьмиколісних шасі Jelcz. Одна пускова установка може нести до 12 реактивних снарядів або дві балістичні ракети.

У 2024 році Польща уклала контракт із південнокорейською компанією Hanwha Aerospace на закупівлю 72 пускових установок Homar-K та тисяч ракет. Вартість угоди становить близько 1,6 млрд доларів.

Перші ракети, виготовлені безпосередньо в Польщі, мають зійти з конвеєра у 2028 році.

Джерело: Агенція озброєнь Польщі

16 вересня повідомлялося, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, до якого можуть увійти кілька протибалістичних ракет-перехоплювачів PAC-3 для американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Раніше Польщі передала Україні 5 ракет Patriot, через що права опозиція влаштувала страшний скандал.

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