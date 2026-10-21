Польща переходить на зимовий час: коли українцям переводити годинники

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У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня, Польща перейде на зимовий час.

Годинники потрібно буде перевести на одну годину назад — із 03:00 на 02:00.

Переведення часу відбувається відповідно до загальних правил Європейського Союзу, яких дотримуються країни-члени. Перехід на зимовий час традиційно проводять в останню неділю жовтня.

Для українців, які перебувають у Польщі, важливо врахувати зміну часу під час планування поїздок, роботи та онлайн-зустрічей. Після переходу різниця в часі між Польщею та Україною становитиме одну годину: в Україні буде на годину більше.

Перехід на зимовий час означає, що в ніч із суботи на неділю можна буде поспати на годину довше. Водночас уранці світатиме раніше, а вечори стануть темнішими.

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