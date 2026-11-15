Збірна Польщі з ампфутболу розпочала чемпіонат світу в Мексиці перемогою над Коста-Рикою з рахунком 2:1. Польська команда також отримає технічну перемогу над Іраном, збірна якого не прибула на турнір через скасування авіарейсів, повідомляє Interia Sport.

Перемога над Коста-Рикою

Поляки відкрили рахунок уже на 72-й секунді. Після високого пресингу та подачі з флангу Лукаш Мазуровський завершив атаку точним ударом. До перерви костариканці не забили, хоча в одному з епізодів м'яч влучив у поперечину.

На 44-й хвилині польська збірна подвоїла перевагу. Наприкінці зустрічі становище команди ускладнило вилучення Кристіана Каплона за неспортивну поведінку. Коста-Рика скористалася чисельною перевагою та скоротила відставання: Сантана відзначився на 50+7-й хвилині. Утім, поляки втримали переможний рахунок.

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Матч з Іраном не відбудеться

Поєдинок Польщі з Іраном був запланований на неділю за мексиканським часом, однак не відбудеться через неявку іранської команди. За даними джерела, Польщі буде зараховано технічну перемогу, тож її доробок у групі становитиме шість очок.

Наступним суперником польської команди стане Англія. Матч заплановано на понеділок, початок — о 22:20 за польським часом.

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