0:00 / 0:00

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

За словами польського прем’єра, він отримав інформацію від міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша та міністра внутрішніх справ Марчина Кервінського щодо безпекової ситуації у Білгорайському окрузі Люблінського воєводства. Саме там раніше повідомляли про сильний вибух.

«Наразі загрози з повітря немає. На місці працюють відповідні служби», – поінформував Туск.

Раніше стало відомо, що Урядовий центр безпеки Польщі отримав повідомлення про можливу повітряну загрозу через підозру на порушення повітряного простору країни невідомими повітряними об’єктами. Інцидент стався на тлі масованої атаки Росії на Україну.

Обставини можливого порушення повітряного простору Польщі з’ясовують відповідні служби.

Про це він написав у соціальній мережі X.

У Польщі пролунали сирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

Читай нас у