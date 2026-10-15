Польща підняла бойову авіацію через російські дрони біля кордону

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Оперативне командування Збройних сил Польщі пізно увечері 15 жовтня задіяло військову авіацію у власному повітряному просторі у відповідь на масовані удари рф по об'єктах у західних областях України.

За даними польського військового командування, заходи мають превентивний характер і покликані гарантувати безпеку повітряного простору країни, першочергово в прикордонних районах.

У стан підвищеної бойової готовності також було введено наземні системи протиповітряної оборони та засоби радіолокаційної розвідки Польщі.

Джерело: Оперативне командування ЗС Польщі в Х.

Одночасно жителі Люблінського воєводства отримали попередження про потенційну небезпеку. Цей регіон розташований на сході Польщі, неподалік українського кордону. Відомство поінформувало населення про ситуацію на тлі російських ударів по українських регіонах.

Журналіст польського видання Money.pl під прикриттям викрив спробу російських спецслужб організувати диверсію проти стратегічного оборонного підприємства Flytronic у місті Глівіце Сілезького воєводства Польщі.

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