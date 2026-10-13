Польща підозрює російську розвідку в підпалі станції Starlink біля Варшави

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Польська влада поклала на російські спецслужби відповідальність за організацію підпалу станції супутникового зв’язку Starlink, розташованої приблизно за 40 кілометрів від Варшави. У межах розслідування на території Німеччини затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у причетності до диверсії.

Польські посадовці розцінюють цей інцидент як черговий прояв гібридної війни Росії.

За інформацією польської сторони, диверсія сталася 23 вересня 2026 року в населеному пункті Воля-Кробовська, розташованому приблизно за 40 кілометрів на південь від польської столиці.

За даними слідства, зловмисники навмисно підпалили інфраструктуру супутникового зв'язку Starlink. У причетності до злочину підозрюють двох громадян Туреччини, яких згодом затримали на території Німеччини.

Міністр-координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк заявив, що польська сторона не сумнівається у причетності російських спецслужб до організації підпалу. «У нас немає жодних сумнівів, що за цим актом диверсії стоять російські спецслужби», – наголосив посадовець.

За словами Семоняка, російські розвідувальні структури дедалі частіше використовують для проведення диверсій людей, пов'язаних із кримінальним середовищем.

Про це повідомляється із посиланням на заяви польської влади.

В Україні побоюються відключення Starlink після заяв Маска щодо ударів по російських НПЗ.

Німеччина затримала турецьких громадян за підпал станції Starlink у Польщі.

Увечері 23 вересня у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Польська влада підозрює, що загоряння могло бути навмисним.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві «виглядає недобре», хоча він утримується від остаточних оцінок щодо диверсії до отримання стовідсоткового підтвердження.





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