У Варшаві Польща підписала два меморандуми про посилення регіональної співпраці у сфері постачання природного газу та безпеки енергетичної інфраструктури. Домовленості охоплюють Угорщину, Чехію, Словаччину та Литву. Про це повідомляє Notes from Poland.

Документи підписали під час міністерської зустрічі Партнерства трансатлантичного енергетичного співробітництва P-TEC, яку спільно організували Міністерство енергетики США, польське енергетичне міністерство та Глобальний енергетичний центр Atlantic Council.

Співпраця країн Вишеградської групи

Перший меморандум уклали Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія — держави Вишеградської групи. Він передбачає тіснішу взаємодію операторів газотранспортних систем і ефективніше використання наявної інфраструктури.

Наприкінці 2022 року між Польщею та Словаччиною запрацював газовий інтерконектор. Водночас, за даними видання, трубопровід використовували мало, оскільки Братислава продовжувала покладатися на постачання російського газу. Угорщина також зберігала значну залежність від російських поставок.

Польща, навпаки, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році швидко відмовилася від імпорту російських енергоносіїв. Основні обсяги газу країна отримує газогоном з Норвегії через Данію та у вигляді скрапленого природного газу, який надходить морем переважно зі США і Катару.

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Як зазначає Notes from Poland, з осені 2027 року Європейський Союз заборонить державам-членам імпорт російського газу. Учасники нового меморандуму мають оцінити, як припинення таких поставок вплине на енергетичну безпеку регіону.

Захист інфраструктури Балтійського моря

Другий меморандум підписали польський оператор Gaz-System, литовський оператор газотранспортної системи Amber Grid і компанія KN Energies, яка працює з LNG-інфраструктурою Литви. Документ зосереджений на посиленні стійкості та безпеки енергетичних об’єктів у районі Балтійського моря.

Сторони домовилися обмінюватися інформацією про загрози й інциденти, спільно оцінювати ризики, обмінюватися досвідом у захисті інфраструктури та реагуванні на кризи, а також проводити спільні навчання.

Польща прагне стати регіональним хабом постачання газу для Центральної та Східної Європи, зокрема України. Окрім чинного LNG-термінала у Свіноуйсьці, країна планує спорудити в Гданській затоці дві плавучі установки зі зберігання та регазифікації скрапленого газу. Першу з них, яку будують у Південній Кореї, планують запустити у 2028 році.

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