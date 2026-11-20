У Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено, повідомляє RMF24.

Сповіщення надійшли вночі

Повідомлення на телефони мешканців двох воєводств надійшли перед третьою годиною ночі 20 листопада. У ньому попереджали про російську повітряну атаку на Україну, повідомляли про моніторинг ситуації та закликали очікувати подальших офіційних повідомлень.

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Польські сили ППО привели у готовність

Менш ніж за годину Оперативне командування родів збройних сил Польщі заявило, що через російські удари по цілях в Україні через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента — задіяли необхідні сили й засоби системи протиповітряної оборони Польщі.

У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, зокрема в районах, прилеглих до зон загрози. Військові також заявили, що стежать за розвитком ситуації, а підпорядковані їм сили та засоби готові до негайного реагування.

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