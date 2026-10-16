Польща підвищила оцінку зростання ВВП у другому кварталі до 4,1% — RMF24

Головне статистичне управління Польщі (GUS) переглянуло оцінку зростання реального ВВП країни у перших двох кварталах 2026 року. У другому кварталі польська економіка зросла на 4,1% у річному вимірі, тоді як попередня оцінка становила 3,9%. Показник за перший квартал підвищили з 3,5% до 3,7%.

Як повідомляє RMF24, динаміку реального ВВП в обох кварталах переглянули вгору на 0,2 відсоткового пункту. У GUS пояснили, що на коригування, зокрема, вплинули зміни в даних щодо державного споживання та валового нагромадження основного капіталу.

Перегляд річних даних

Статистичне управління зазначило, що квартальні показники реального ВВП уточнили після перегляду річних даних за 2025 рік. Різниця між попередніми та оновленими оцінками в першому й другому кварталах 2026 року становила плюс 0,2 відсоткового пункту.

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Реакція міністра та прогноз МВФ

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманьський заявив, що економіка країни зростає швидше, ніж оцінювали раніше. Він пов'язав кращий результат другого кварталу зі сильнішими показниками інвестицій.

Раніше Міжнародний валютний фонд зберіг прогноз зростання ВВП Польщі у 2026 році на рівні 3,4%. Прогноз на 2027 рік фонд підвищив на 0,1 відсоткового пункту — до 2,5%. МВФ також очікує середньорічну інфляцію в Польщі на рівні 3,2% у 2026 році та 2,8% у 2027 році.

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