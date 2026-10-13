Міністерство інфраструктури Польщі підготувало проєкт постанови про розширення електронної системи збору плати e-TOLL майже на 880 кілометрів автострад, швидкісних доріг і доріг державного значення. Зміни мають набути чинності 16 березня 2027 року.

Мережа зросте до 6,75 тисячі кілометрів

Наразі e-TOLL охоплює майже 5,9 тисячі кілометрів трас. Після запланованого розширення протяжність платної дорожньої мережі становитиме приблизно 6,75 тисячі кілометрів, повідомляє RMF24.

У Міністерстві інфраструктури заявили, що розширення системи має збільшити надходження до Національного дорожнього фонду, а також сприяти оптимізації перевезень і більш збалансованому розвитку автомобільного та залізничного транспорту.

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Попереднє розширення відбулося у 2026 році

Попередній етап розширення мережі e-TOLL набув чинності 1 лютого 2026 року. Тоді системою охопили близько 645 кілометрів маршрутів, а загальна довжина платних доріг зросла з 5 225 до майже 5 870 кілометрів.

Одночасно тарифи для транспортних засобів масою понад 3,5 тонни та автобусів підвищили на 40–42% залежно від категорії. За оцінкою впливу регулювання, надходження від e-TOLL у 2026 році мають сягнути майже 6,6 млрд злотих. Нову постанову планують ухвалити у четвертому кварталі 2026 року.

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