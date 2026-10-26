У Польщі Міністерство розвитку і технологій готує широку зміну правил поховання померлих. Проєкт нових норм передбачає можливість зберігати урну з прахом удома, а також розвіювати прах у садах пам’яті на кладовищах і в місцях, важливих для померлого, повідомляє RMF24.

Сади пам’яті та обмеження

За даними видання, нові правила можуть дозволити розвіювання праху в так званих садах пам’яті на території кладовищ. Міністерство також хоче дозволити розвіювати прах у місцях, які були важливими для померлої людини. Водночас у цій сфері мають запровадити обмеження: зокрема, така процедура не буде можливою на території національних парків.

Чинні положення про поховання в Польщі регулює закон 1959 року. Він передбачає поховання в земляних або мурованих могилах, катакомбах, а також зануренням у море.

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Пам’ятні предмети й екологічне поховання

Проєкт також має врегулювати можливість вміщувати частину праху в пам’ятні предмети, зокрема ювелірні вироби. Ідеться про створення речей, важливих для членів родини.

Окремо планують визначити правила екологічного поховання — використання біоурн і так званих дерев пам’яті. Як повідомляє RMF24 із посиланням на неофіційні дані міністерства, подібні рішення вже діють у багатьох країнах Європи та у Сполучених Штатах.

Обговорення проєкту новелізації заплановане на засіданні групи з програмування робіт уряду у вівторок. Тоді документ мають офіційно внести до переліку законодавчих робіт Ради міністрів і визначити графік ухвалення нових норм.

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