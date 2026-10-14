У Польщі міністр внутрішніх справ і адміністрації Марцін Кервінський, директор Урядового центру безпеки Збігнєв Мушинський та представники мобільних операторів підписали лист про наміри щодо впровадження системи Cell Broadcast. Вона має забезпечити швидке попередження мешканців про небезпеки, повідомляє RMF24.

Сповіщення для телефонів у зоні дії станції

За словами глави польського МВСіА, система Cell Broadcast має стати «ядром архітектури безпеки». Вона дозволятиме надсилати тривожні повідомлення на всі активні мобільні телефони, що перебувають у зоні покриття конкретної базової станції.

Як повідомив Кервінський, увімкнений телефон реагуватиме на сигнал навіть у беззвучному режимі або режимі очікування: пристрій вібруватиме та відтворюватиме звук. Міністерство розраховує запустити систему невдовзі після завершення літніх канікул 2027 року.

Alert RCB продовжить роботу

Нова система не замінить чинний механізм Alert RCB. Підписана домовленість також передбачає розширення можливостей цього сервісу, а Кервінський заявив, що польська влада має намір і надалі підтримувати його роботу. За його словами, ефективна система інформування повинна складатися щонайменше з кількох елементів.

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Польське МВСіА також готує застосунок з базовою інформацією про загрози. Його планують зробити доступним для завантаження наприкінці року, а після запуску Cell Broadcast він має працювати як додатковий канал комунікації.

Цифрові сирени та mObywatel

Застосунок планують інтегрувати із системою дистанційного запуску сирен оповіщення. У перспективі тривогу можна буде активувати однією кнопкою на загальнодержавному, воєводському або повітовому рівнях.

Також триває робота над додаванням повідомлень про небезпечні події до застосунку mObywatel. За оцінкою міністра, відповідний модуль може з'явитися наприкінці року або не пізніше початку наступного.

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