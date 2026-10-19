Польща планує збільшити торгівлю з Індією до $10 млрд — NDTV World

Польща готується розширити співпрацю з Індією в оборонній промисловості, космічних технологіях, дослідженнях і бізнесі під час очікуваного візиту прем’єр-міністра Дональда Туска до Нью-Делі. Варшава також прагне збільшити щорічний двосторонній товарообіг приблизно з 6,5 млрд до 10 млрд доларів, повідомляє NDTV World.

За даними видання, візит Туска може відбутися 22–24 жовтня, хоча ці дати ще офіційно не оголошували. У разі підтвердження це буде перша поїздка глави польського уряду до Індії за 15 років. У межах візиту планують провести два бізнес-форуми — у Нью-Делі та Бенгалуру — за участю польських, зокрема малих і середніх, компаній.

Оборона та наукові дослідження

Колишній посол Польщі в Індії Адам Бураковський назвав нарощування торгівлі одним із пріоритетів Варшави. Він також заявив, що польські компанії вже почали продавати безпілотники індійській армії, а співпраця у військових технологіях має потенціал для розширення.

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Польща хоче налагодити контакти між своєю дослідницькою мережею Łukasiewicz, до якої входять 23 наукові та дослідницькі інститути, й індійськими установами, зокрема Радою наукових і промислових досліджень та Індійськими технологічними інститутами. До посилення економічної взаємодії також залучений міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманьський.

Супутникове спостереження

Польська космічна компанія ICEYE входить до компаній, пов’язаних із бізнес-делегацією. Вона спеціалізується на супутниках із радаром синтезованої апертури, здатних отримувати зображення крізь хмарність і в темряві. Президент правління ICEYE Вітольд Віткович повідомив, що компанія запустила понад 76 супутників, а її радарні системи забезпечують роздільну здатність до 25 сантиметрів або кращу.

ICEYE підписала меморандуми про взаєморозуміння з індійськими компаніями Dhruva Aerospace та AgniKul Cosmos і розраховує оголосити про нові домовленості під час візиту. Перший супутник компанії у 2018 році запустили з Індії разом з Індійською організацією космічних досліджень ISRO. Польща також прагне поглибити співпрацю з ISRO у космічній сфері.

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