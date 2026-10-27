Польща подасть Єврокомісії заявку на €6 млрд із SAFE — RMF24

За неофіційними даними RMF24, Польща у п’ятницю планує подати до Європейської комісії заявку на першу виплату коштів за конкретними проєктами в межах програми SAFE. Йдеться приблизно про 6 млрд євро, підтвердила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

Виплата за оборонними проєктами

У травні Польща вже отримала аванс у розмірі близько 6,6 млрд євро. Це становило 15% від загального обсягу фінансування в 43,7 млрд євро, виділеного країні в межах SAFE.

Нова заявка стосується коштів, які розраховуватимуться на підставі конкретних оборонних проєктів. Польська сторона має надати Брюсселю звіт про реалізацію програми.

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Контракти на 124 млрд злотих

У межах SAFE вже укладено оборонні контракти загальною вартістю майже 124 млрд злотих. Агентство з озброєнь Польщі підписало 39 угод і 12 додатків до них на суму 120 млрд злотих.

Ще 16 угод на 3,4 млрд злотих уклали для потреб Військ кіберпростору. За словами Собковяк-Чарнецької, 99,5% замовлень Агентства з озброєнь виконують польські підприємства оборонної промисловості, а всі контракти для Військ кіберпростору отримали польські компанії.

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