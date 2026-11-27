Польські військові не завжди перехоплюють російські ракети, які порушують повітряний простір країни. Якщо ціль летить у бік лісу або поля, її падіння може бути менш небезпечним, ніж збиття, адже уламки здатні розлетітися на значну територію.

За словами Вальдемара Журека, польські військові постійно стежать за ситуацією в повітряному просторі за допомогою радарів. Вони бачать напрямок руху ракет і оцінюють, наскільки небезпечною може бути конкретна ціль. Якщо ракета прямує до малонаселеної місцевості, наприклад у ліс або поле, військові можуть вирішити не перехоплювати її. Причина — ризик неконтрольованого розльоту уламків після ураження. Вони можуть впасти на житлові будинки, дороги або інші об'єкти, навіть якщо сама ракета летіла далеко від людей.

«Наші військові стежать за ситуацією в повітряному просторі. Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля — де вона не становить загрози для людського життя, — спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети — невиправданий ризик», — пояснив Журек.

Отже, рішення залежить не лише від того, чи перетнула російська ракета польський кордон. Важливо також, куди саме вона рухається і які наслідки може мати її падіння або перехоплення. Водночас це не означає, що Польща взагалі відмовляється збивати російські ракети. Йдеться про оцінку ризиків у кожному конкретному випадку.

Як Польща реагує на російські безпілотники

Окремо генеральний прокурор пояснив, що з російськими безпілотниками ситуація інша. За його словами, дрони, які потрапляють на територію Польщі, збивають, якщо для цього є можливість. Також Польща посилює захист важливих об'єктів. Серед них — аеропорт у Жешуві, який є одним із ключових логістичних центрів для допомоги Україні. На його території розгорнуті американські комплекси протиповітряної оборони Patriot.

Жешув має важливе значення для постачання військової та гуманітарної допомоги Україні. Через цей напрямок проходить значна частина вантажів від західних партнерів. Тому захист такого об'єкта є одним із пріоритетів польської безпеки.

Польща хоче змінити підхід до перехоплення ракет

Водночас Варшава розглядає можливість змінити тактику реагування на російські ракети та безпілотники. Журек підтвердив, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обговорював із партнерами варіант перехоплення російських ракет ще над територією України. Такий підхід міг би дозволити знищувати цілі до того, як вони наблизяться до польського кордону. Однак для його реалізації потрібна згода всіх країн НАТО. Наразі спільного рішення Альянсу щодо цього питання немає.

Журек також згадав про розбіжності між Польщею та окремими союзниками щодо принципів роботи НАТО. Він не став розкривати подробиці, але дав зрозуміти, що Варшава не завжди отримує від партнерів ту підтримку, на яку розраховує.

«Що ж до структур НАТО… не вдаватимусь у подробиці, але в нас справді виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками. До того ж є певні питання щодо нашого найбільшого партнера в НАТО — ви знаєте, як поводиться Пентагон останнім часом», — заявив генеральний прокурор.

Що сталося з російськими ракетами над Польщею

Питання захисту польського повітряного простору знову загострилося після інциденту 20 листопада 2026 року. Тоді на території Польщі впали уламки трьох російських крилатих ракет Х-101. Після цього Варшава ініціювала засідання Північноатлантичної ради в Брюсселі. Польська сторона звернулася до союзників із проханням розглянути можливість перехоплення російських ракет над територією України, якщо вони летять у напрямку країн НАТО.

Однак на той момент Альянс не ухвалив відповідного рішення. Натомість НАТО оголосило про розгортання літаків дальнього радіолокаційного виявлення для посилення контролю над повітряним простором Польщі.

Таким чином, Варшава одночасно стикається з двома завданнями: захистити власну територію від російських повітряних загроз і домовитися із союзниками про спільні правила реагування. Поки що польські військові оцінюють кожну ситуацію окремо, зважаючи на можливі наслідки як падіння ракети, так і її перехоплення. Про це заявив генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек.

Польща планує створити безпольотну зону вздовж східного кордону, зокрема поблизу України. Очікується, що відповідне рішення може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. У польському Міноборони пояснюють, що це допоможе військовим швидше визначати повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їхнього перехоплення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

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