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Управління соціального страхування Польщі (ZUS) посилило контроль за виплатами в межах програми Rodzina 800+. Українські родини можуть втратити щомісячну допомогу, якщо не дотримуватимуться умов перебування в країні, не підтвердять професійну активність або допустять помилки в документах.

Програма передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину віком до 18 років. Допомога надається незалежно від доходів родини, однак для іноземців, зокрема громадян України, діють додаткові умови.

У 2026 році правила отримання коштів для українців зі статусом PESEL UKR змінилися. З 31 січня виплати за попередніми заявами призупинили. Щоб відновити отримання допомоги, батькам потрібно було подати нову заяву та підтвердити відповідність вимогам польського законодавства.

Зокрема, необхідно мати законні підстави для перебування в Польщі, відповідати критерію професійної активності (якщо не передбачено винятків), а також забезпечити відвідування дитиною польського дитячого садка або школи відповідно до її віку.

Крім того, персональні дані в заяві мають бути правильними та відповідати інформації в державних реєстрах.

Із 1 червня 2026 року аналогічні вимоги поширили й на інших іноземців із країн, які не входять до ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ), за умови їхнього законного перебування в Польщі.

ZUS перевіряє інформацію про отримувачів допомоги через державні реєстри. Якщо виявляються невідповідності або порушення встановлених умов, виплати можуть призупинити.

Серед основних причин:

1. Виїзд із Польщі

Управління соціального страхування отримує інформацію про перетин кордону та перевіряє, чи повернулися заявник і дитина до країни.

Якщо в реєстрах зафіксовано виїзд, але відсутні відомості про повернення, ZUS може тимчасово зупинити виплати до з'ясування обставин.

Водночас короткострокова поїздка за межі Польщі сама по собі не означає автоматичної втрати права на допомогу.

2. Відсутність офіційної роботи або страхування

Ще одна підстава для перевірки — відсутність підтвердження професійної активності одного з батьків або опікуна.

Для цього ZUS використовує інформацію зі своїх реєстрів соціального страхування, а також дані системи KRUS, яка обслуговує фермерів.

Якщо відомості про зайнятість або страхування не підтверджуються, виплати можуть призупинити. Водночас законодавство передбачає винятки для окремих категорій отримувачів.

3. Відсутність дитини в польському навчальному закладі

Право на допомогу також залежить від виконання вимоги щодо навчання дітей у Польщі.

Дитина відповідного віку має відвідувати польський дитячий садок або школу. Якщо в освітніх реєстрах немає підтвердження її навчання, це може стати підставою для зупинення виплат.

4. Помилки в персональних даних

Проблеми з отриманням допомоги можуть виникнути й через неточності в документах або розбіжності між заявою та державними реєстрами.

Найчастіше йдеться про неправильне написання імені чи прізвища, помилку в даті народження або некоректний номер PESEL заявника чи дитини.

Такі невідповідності можуть ускладнити перевірку права на допомогу та призвести до тимчасового блокування коштів.

Посилення вимог до отримувачів допомоги відбулося після того, як президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередні законодавчі зміни щодо програми 800+.

Після цього було ухвалено нові законодавчі рішення, які пов'язали право іноземців на отримання допомоги з їхньою професійною активністю та навчанням дітей у польських освітніх закладах.

Таким чином, для українських родин у Польщі важливо не лише мати законні підстави для перебування в країні, а й виконувати додаткові умови програми. Невідповідність цим вимогам може призвести до призупинення щомісячної допомоги на дітей.

Джерело: ZUS

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