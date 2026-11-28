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Польща ще на 90 днів продовжила дію буферної зони вздовж кордону з Білоруссю. Нові обмеження набудуть чинності 30 листопада та діятимуть протягом грудня, січня й лютого.

Це буде вже десяте продовження заборони на перебування в прикордонній зоні, яка безпосередньо прилягає до польсько-білоруського кордону.

У польському Міністерстві внутрішніх справ пояснили рішення збереженням загроз, пов’язаних із міграційним тиском на цій ділянці кордону.

За даними польської влади, від початку 2026 року до 8 листопада зафіксували 482 спроби незаконного перетину державного кордону з боку Білорусі.

Джерело: RMF24.

Польща планує створити безпольотну зону вздовж східного кордону, зокрема поблизу України. Очікується, що відповідне рішення може набути чинності наприкінці грудня 2026 року або на початку січня 2027-го. У польському Міноборони пояснюють, що це допоможе військовим швидше визначати повітряні загрози та ухвалювати рішення щодо їхнього перехоплення.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

Польські військові не завжди перехоплюють російські ракети, які порушують повітряний простір країни. Якщо ціль летить у бік лісу або поля, її падіння може бути менш небезпечним, ніж збиття, адже уламки здатні розлетітися на значну територію.

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