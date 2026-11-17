Збірна Польщі з ампфутболу поступилася Англії з рахунком 0:1 у матчі чемпіонату світу в Мексиці. Гра визначала переможця групи, а єдиний м’яч на 34-й хвилині забив Гаррі Еш.

Єдиний гол у другому таймі

Перед зустріччю з англійцями поляки мали шість очок. Одного разу команда не виходила на поле: Польща отримала перемогу без гри, оскільки збірна Ірану не прибула до Мексики через скасування рейсу.

Як повідомляє Interia Sport, команда Маріуша Мєчніковського більшу частину матчу володіла ініціативою. Кілька небезпечних моментів мав Каміль Григель, однак польські гравці не реалізували свої шанси.

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Після перерви Еш, який виступає за краківську «Віслу», вразив ворота ударом здалеку. Поляки намагалися відігратися, але воротар англійської команди Томас Аткінсон не дозволив зрівняти рахунок. Це була перша поразка Польщі на турнірі.

Гра з Анголою

Поразка від Англії не завершила виступ Польщі на світовій першості. У середу команда зіграє з Анголою за вихід до чвертьфіналу.

Ангола здобувала титул чемпіона світу з ампфутболу 2018 року. Також африканська збірна виходила до фіналу турніру у 2014 та 2022 роках.

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