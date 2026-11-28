Жіноча збірна Польщі з гандболу поступилася Румунії з рахунком 32:38 у товариському матчі в Клуж-Напоці, Румунія. Зустріч стала першим із двох контрольних поєдинків команд напередодні чемпіонату Європи. За даними Interia Sport, польська команда вдало почала гру, але не втримала темпу в заключні хвилини.

Вдалий старт Польщі

Польки повели 7:4 уже на сьомій хвилині, а за перші 11 хвилин закинули дев’ять м’ячів. У цей період Моніка Кобилінська успішно діяла в атаці, а Магда Бальсам реалізовувала семиметрові кидки. Катажина Циган замінила в складі травмовану Олександру Росiak та діяла на висунутій позиції в обороні за схеми 5-1.

Згодом атака Польщі почала припускатися помилок: команда не реалізувала кілька вигідних моментів, втрачала м’яч через пробіжки та порушення під час заслонів. Румунки перехопили ініціативу, а голкіперка Юлія Думанська вдало діяла у воротах. Перший тайм завершився з рахунком 17:14 на користь Румунії.

Спроба повернутися в гру

Після перерви Румунія збільшила перевагу до п’яти м’ячів — 22:17 на 36-й хвилині. Польська команда зуміла скоротити відставання: Катажина Циган активно діяла в атаці, а Кобилінська зробила рахунок 21:23. Однак зрівняти рахунок полькам не вдалося.

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За п’ять хвилин до фінальної сирени команди розділяли два м’ячі. Наприкінці польки припустилися кількох простих помилок в атаці, після чого Румунія збільшила відрив і перемогла 38:32.

Найрезультативнішими у складі Польщі стали Бальсам, Циган і Кобилінська — кожна закинула по вісім м’ячів. Бальсам реалізувала сім із восьми семиметрових кидків. Повторний матч із Румунією запланований на неділю о 12:00.

На груповому етапі чемпіонату Європи польки зіграють у Катовіце проти Франції 5 грудня, України 7 грудня та Фарерських островів 9 грудня. До основного раунду вийдуть дві найкращі збірні групи.

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