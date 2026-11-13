Польща розглядає ліміти для власників спортивних дозволів на зброю — RMF24

У Польщі після нападу на Головній площі Кракова можуть переглянути правила володіння зброєю. Серед можливих змін — регулярні психологічні обстеження для власників дозволів на зброю та обмеження кількості одиниць зброї для людей зі спортивними дозволами, повідомляє RMF24.

Перегляд правил для спортивних дозволів

Під час перегляду законодавства основну увагу приділяють дозволам на спортивну зброю. Експерти, за даними видання, звертають увагу, що чинні правила не встановлюють ліміту на кількість одиниць зброї для власників таких дозволів.

Потенційні зміни вимагатимуть ширших консультацій. Окремо прем’єр-міністр анонсував перевірки стрільбищ, однак нагляд за такими об’єктами здійснюють органи місцевого самоврядування. Напрямок перевірок і їхній можливий результат наразі не визначені. Серед озвучених варіантів — обмеження можливості проводити навчання з бойової стрільби.

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Зброя, виявлена після стрілянини

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що в автомобілі та при 24-річному чоловікові, який здійснив напад, знайшли чотири одиниці зброї: два карабіни AR-15 і два пістолети. За його словами, з березня чоловік мав дозвіл на один карабін і один пістолет.

У Кракові пролунали щонайменше кількадесят пострілів, а їхня кількість могла сягати кількох сотень. Прокуратура має дані, що чоловік навчався лише статичної стрільби. Їй відомо про одне стрільбище, де він проходив таке навчання. У його помешканні в Островці-Свентокшиському виявили ще сім одиниць зброї.

Обставини нападу

Напад стався у суботу: 24-річний чоловік заїхав автомобілем на Головну площу Кракова та відкрив вогонь по випадкових людях. Загинули шестеро людей, ще 15 дістали поранення, зокрема двоє поліцейських. Тієї ж ночі в помешканні чоловіка поліція знайшла тіла його батька, матері та сестри з вогнепальними пораненнями. Чоловік помер у лікарні в понеділок.

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