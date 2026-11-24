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У понеділок, 24 листопада, у Польщі відбудеться засідання Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки. Учасники обговорять захист польського повітряного простору, випадки його порушення, а також військову підтримку з боку НАТО та США.

За словами очільника польського оборонного відомства, серед основних тем зустрічі будуть захист повітряного простору Польщі та випадки його порушення.

Також учасники планують обговорити підтримку з боку НАТО, зокрема можливість залучення літаків раннього попередження та створення постійної військової бази США на території Польщі.

У засіданні візьмуть участь представники президента та прем’єр-міністра Польщі, Міністерства оборони, збройних сил країни й спеціальних служб.

«У засіданні візьмуть участь представники президента, прем’єр-міністра, міністерства оборони, збройних сил Польщі та спецслужб. Попереду нас чекають важливі тижні для співпраці зі США та НАТО, а також рішення стратегічного значення. Ми хочемо повною мірою скористатися підтримкою союзників. Це наша відповідальність!», – йдеться у повідомленні Владислава Косіняка-Камиша.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

У польському оборонному відомстві вважають, що перетин російським безпілотником українсько-польського кордону не був випадковим. У Міноборони припускають, що дрон цілеспрямовано направили на польську територію.

Країни НАТО вирішують, як реагувати на можливі «прильоти» російських ракет або дронів на територію країн Альянсу.Чергове порушення Росією повітряного простору Польщі обговорювали одночасно на Парламентській асамблеї НАТО в Берліні та у Брюсселі – на надзвичайному засіданні Північноатлантичної ради НАТО.

На території Польщі знайшли ще більше російських ракет.

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