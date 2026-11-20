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У Польщі заявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

Речниця МВС Польщі Кароліна Галецька назвала такі повідомлення неправдивими та такими, що межують із дезінформацією.

За її словами, польська система моніторингу була активована о 01:58, після чого відповідні служби координували дії з військовими.

У поліції та Державній пожежній службі також запевнили, що реагування на інциденти розпочалося одразу після отримання повідомлень. В Урядовому центрі безпеки підтвердили, що попередження надіслали ще до падіння об’єктів.

Джерело: RMF24

У Польщі пролуналисирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

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