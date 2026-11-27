Міністерство національної оборони Польщі уклало з американською компанією Palantir угоду про постачання програмного забезпечення для підтримки ухвалення рішень у війську. Документ підписали представники відомства та Palantir Technologies Poland, повідомляє RMF24.

Контроль над даними

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що угода має ключове значення для спроможностей польського війська. За його словами, її важливість можна порівняти із закупівлями винищувачів F-35 і вертольотів Apache.

Очільник відомства запевнив, що польські військові та влада Польщі матимуть виключний контроль над даними, які передаватимуться в межах співпраці. Він зазначив, що контракт уклали відповідно до правил державних закупівель, а документ детально проаналізували державні установи у сферах цифровізації та безпеки.

Попередня співпраця

Palantir — приватна американська компанія, заснована мільярдером і співзасновником PayPal Пітером Тілем. Вона займається збиранням, обробкою та аналізом великих масивів даних і надає послуги американським, німецьким та українським військовим і спецслужбам.

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Компанія є предметом суперечок, зокрема через питання захисту приватності та масового стеження. Застереження також викликає використання її технологій Ізраїлем під час воєнних дій у Секторі Гази.

Співпраця польського Міноборони з Palantir розпочалася з підписання меморандуму в грудні 2024 року. У жовтні 2025 року сторони підписали лист про наміри щодо взаємодії у сферах штучного інтелекту, інформаційних технологій і кібербезпеки.

За даними, оприлюдненими TVN24 наприкінці вересня, меморандум 2024 року передбачав практичне тестування технічних рішень, обмін інформацією, навчання та вправи. У листі про наміри йдеться, що Palantir підготувала систему Maven Smart System Poland та що сторони мають намір вивчити можливість її впровадження.

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