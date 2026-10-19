Польща вдруге за добу піднімала літаки через російські дрони

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Урядний центр безпеки Польщі (RCB) повідомив про повторний підйом польської військово-повітряної авіації 19 жовтня у відповідь на чергову повітряну атаку РФ по території України.

Мешканцям прикордонного Люблінського воєводства надіслали застереження щодо активності військових літаків у національному повітряному просторі та закликали стежити за офіційними повідомленнями.

Уповноважені органи наголосили, що ситуація перебуває під повним контролем, а прямої загрози для території Польщі станом на зараз немає. Це був уже другий подібний випадок за добу після ранкового підйому авіації близько 10:00.

Джерело: RCB.

Нагадаємо, масована атака РФ 19 жовтня на енергетику залишила частину України без світла та води.

Раніше Зеленський заявив про чергову відсутність попередження партнерів щодо балістики рф.

Додамо, що унаслідок нічної балістичної атаки рф 19 жовтня обладнання та інфраструктура одного з датацентрів компанії «Датагруп» повністю вийшли з ладу.

У Києві через обстріл 19 жовтня змінили рух тролейбусів чотирьох маршрутів.

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