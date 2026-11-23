У Скаржисько-Каменній у Польщі підписали додаток до рамкової угоди, який відкриває шлях до продажу польських переносних зенітних ракетних комплексів Piorun Королівській армії Нідерландів. Документ підписали в понеділок на заводі MESKO, повідомляє RMF24.

Закупівлі за програмою SAFE

Нідерланди купуватимуть комплекси в межах спільних європейських закупівель, що фінансуються за інструментом SAFE — Security Action for Europe. Цей механізм дає державам-членам ЄС доступ до довгострокових позик на оборонні інвестиції загальним обсягом до 150 млрд євро.

Рамкову угоду між Польською агенцією озброєнь і MESKO уклали 24 серпня 2026 року. Вона передбачає постачання кількох тисяч ракет і кількох сотень пускових комплектів для Польщі, Литви, Латвії та Норвегії. Польща є лідером цього проєкту, а понад 80% замовлених систем мають надійти до польського війська.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Експортні поставки Piorun

Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька заявила під час церемонії, що інші країни також висловлюють зацікавленість у придбанні Piorun. Комплекс є польською переносною системою протиповітряної оборони дуже малої дальності, розробленою на базі комплексу Grom. У польській армії його використовують для ураження низьколітних цілей, зокрема літаків, гелікоптерів і дронів.

До кінця 2025 року MESKO уклала експортні контракти на постачання Piorun до семи держав: Бельгії, Естонії, Латвії, Молдови, Норвегії, США та Швеції. Шведське агентство оборонних закупівель оцінило своє замовлення приблизно у 3 млрд шведських крон. Польща в межах SAFE отримала найбільший обсяг коштів — 43,7 млрд євро; перший транш у 6,6 млрд євро надійшов у травні 2026 року.

Читай нас у