У польському місті Бельсько-Бяла затримали 15 громадян Білорусі та Російської Федерації — держави-агресора, які прибули для участі в молодіжному чемпіонаті світу з карате. Йдеться про 11 білорусів і чотирьох росіян, повідомляє Notes from Poland.

Виїзд протягом восьми днів

Речник Прикордонної служби Польщі Шимон Мосьціцький заявив, що іноземці в'їхали до країни за туристичними візами, що не відповідало заявленій меті їхнього перебування. Після затримання їм наказали залишити Польщу впродовж восьми днів — це найкоротший можливий строк.

Чемпіонат світу з карате серед кадетів, юніорів та спортсменів до 21 року завершився у Бельсько-Бялій напередодні оголошення про затримання. Російське агентство ТАСС на початку жовтня писало, що російські юні спортсмени планували виступити на турнірі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Польська заборона на участь

Всесвітня федерація карате дозволяє російським і білоруським спортсменам змагатися під нейтральним прапором. Водночас Польща не допускає спортсменів із цих країн до турнірів на своїй території. Президент Польського союзу карате Павел Полторжецький заявив, що російські та білоруські спортсмени намагалися взяти участь у змаганнях, попри попередження союзу не приїжджати.

За його словами, першим сигналом стала поява громадянина Росії на курсі для суддів, після чого відбулося перше затримання. Видання Gazeta Wyborcza повідомило, що російські каратисти отримали туристичні візи в інших країнах Шенгенської зони. Польща не видає туристичних віз громадянам Росії.

Читай нас у