У Латвії збірна Німеччини перемогла господарів майданчика з рахунком 78:76 в Ризі, що гарантувало Польщі достроковий вихід на чемпіонат світу з баскетболу 2027 року в Катарі. Про це повідомляє Interia Sport.

Матч у Ризі

Перед матчем Польщі проти Хорватії в Глівіце поляки могли забезпечити собі путівку на турнір, якщо Латвія не обіграє Німеччину. Збірна Німеччини, чинний чемпіон світу, прибула до Риги ослабленим складом, але здобула перемогу в два очки.

Після першої чверті рахунок був рівним — 14:14. Німці виграли другу десятихвилинку з рахунком 20:14 і вийшли вперед. За шість з половиною хвилин до завершення матчу Кристерс Зорікс зрівняв рахунок — 63:63, однак Мальте Делов невдовзі влучив триочковий. У кінцівці Андреас Обст реалізував важливий кидок, а блок Да Сілви на Зоріксі допоміг німецькій команді втримати перевагу.

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Третій чемпіонат світу для Польщі

Польща втретє в історії виступить на чемпіонаті світу з баскетболу. У 1967 році команда посіла сьоме місце на турнірі в Уругваї, а 2019 року дісталася чвертьфіналу, де в Шанхаї поступилася Іспанії.

У відборі поляки двічі обіграли Латвію — 84:82 на виїзді та 92:72 у Гдині. У другому етапі кваліфікації збірна Польщі програла Німеччині в Гданську — 94:96 в овертаймі. Матч проти Хорватії в Глівіце, а також три наступні ігри — у Німеччині, вдома з Ізраїлем та в Хорватії — впливатимуть на позицію поляків у світовому рейтингу і розподіл за кошиками. Чемпіонат світу в Катарі триватиме з 27 серпня до 12 вересня 2027 року.

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