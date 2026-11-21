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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава має намір висловити Москві «крайнє невдоволення» через порушення польського повітряного простору. Водночас польська сторона очікує на остаточне підтвердження походження повітряних об’єктів, які впали на території країни 20 листопада.

За словами Сікорського, Польща чекає на підтвердження того, що повітряні засоби, які опинилися на її території, належать Росії.

«Польський повітряний простір і повітряний простір НАТО – це одне й те саме. Звісно, ми висловимо російській стороні наше крайнє незадоволення. Чекаємо на підтвердження незаперечних фактів», – заявив глава польського МЗС.

Він також зазначив, що інцидент обговорюватимуть у Брюсселі як на військовому, так і на політичному рівнях.

Глава польської дипломатії нагадав, що російські провокації та диверсії фіксують не лише в Польщі. За його словами, подібні інциденти відбуваються також на території Німеччини, Данії та країн Балтії, а російські безпілотники регулярно залітають у повітряний простір Румунії.

«Це війна та державний тероризм, що абсолютно не відповідає тому, що Путін говорить президенту Сполучених Штатів», – наголосив Радослав Сікорський.

Про це пише видання TVN24.

Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

20 листопада під час російських ударів по Україні на територію Польщі потрапили одна крилата ракета та два реактивні безпілотники. Раніше польські посадовці повідомляли про падіння двох ракет і одного дрона, однак згодом уточнили попередні дані.

У Польщі пролуналисирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

У Польщізаявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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