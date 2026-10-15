Польща з 2027 року запровадить винагороди за археологічні знахідки — RMF24

У Польщі з 1 січня 2027 року пошуковці з металодетекторами зможуть повідомляти про намір шукати пам’ятки через спеціальний мобільний застосунок. За цінні археологічні знахідки передбачені грошові винагороди. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Повідомлення через застосунок

Нині для легального пошуку необхідно отримати дозвіл консерватора пам’яток, на який, за даними видання, доводиться чекати місяцями. У матеріалі зазначається, що законно діє лише близько 1% пошуковців, тоді як решта працює в сірій зоні через тривалу й складну процедуру отримання дозволу.

Міністерство культури і національної спадщини Польщі оцінило створення застосунку в 2,5 млн злотих. Водночас виникли юридичні питання щодо доручення робіт Інституту зв’язку без застосування процедури публічних закупівель. Застосунок, за інформацією RMF24, ще перебуває на ранньому етапі підготовки.

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Оцінка витрат і застереження

Зміни до закону про охорону пам’яток передбачають винагороду до 25 середніх зарплат за цінну знахідку — приблизно 222 тис. злотих. Міністерство оцінює, що виплати в перший рік можуть сягнути 3,25 млрд злотих. Ще 3 млрд злотих можуть знадобитися на експертизи, консервацію та зберігання знайдених предметів.

Ці суми наближені до запланованого бюджету польського Міністерства культури і національної спадщини на 2027 рік, який становить 8,61 млрд злотих. Професор Вроцлавського університету Мацей Тшцінський застеріг, що буде важко встановити, чи не були заявлені для винагороди предмети знайдені раніше. Він також звернув увагу на неточність мап порталу e-zabytek, де немає координат археологічних об’єктів.

Павел Козловський із польської організації Polski Związek Eksploratorów зазначив, що раніше люди, які знаходили навіть дуже цінні скарби, не отримували винагород. На його думку, оцінки майбутніх витрат можуть бути істотно завищеними. Міністерство заявило, що кошти на виплати забезпечені, але не відповіло на запитання про можливе перенесення запуску нових правил.

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