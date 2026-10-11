Польща з тролінгом відреагувала на дизельну угоду США з Росією на тлі дефіциту пального в Москві

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Міністр закордонних справ Польщі прокоментував повідомлення про домовленість США щодо закупівлі російського дизеля. Він звернув увагу на те, що в самій Москві повідомляють про дефіцит пального.

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що палива не вистачає навіть у Москві та нагадав про пошкодження російських нафтопереробних потужностей. Про це йдеться у його публікації у соціальній мережі X.

«Наше посольство повідомляє про дефіцит пального навіть у Москві, яка завжди має пріоритет у постачанні. Крім того, авторитетні джерела повідомляють, що Україна вже пошкодила близько 50% російських нафтопереробних потужностей», – написав Сікорський.

На цьому тлі, зазначив голова польського зовнішньополітичного відомства, постає питання, звідки Росія зможе взяти додаткові обсяги дизеля для іноземних покупців.

«Отже, звідки візьмуться надлишки для експорту?», – написав він, поставивши під сумнів практичну реалізацію планів з нарощування постачань.

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