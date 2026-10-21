Польща заборонила Святославу Шереметі в’їзд до Шенгену на п’ять років — RMF24

У Польщі депутата Львівської обласної ради Святослава Шеремету внесли до реєстру небажаних осіб із забороною на в’їзд і перебування у країнах Шенгенської зони до 20 жовтня 2031 року. Як повідомляє RMF24, рішення діятиме п’ять років і поширюється не лише на Польщу, а на всі держави Шенгенської зони.

Рішення польської влади

Подання про внесення Шеремети до переліку небажаних осіб подав глава польської дипломатії Радослав Сікорський. Згодом глава польського МВС Марцін Кервінський повідомив, що відповідне рішення ухвалили.

Польська влада пов’язала цей крок із рішенням Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком Української повстанської армії, її командира Романа Шухевича та діяча Організації українських націоналістів Олега Ольжича. Ініціатором такого рішення, за даними видання, був Шеремета.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакції та позиція Шеремети

Рішення Львівської облради критикували польський Інститут національної пам’яті, представники влади та парламентарі різних політичних сил. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що цей крок шкодить Україні та допомагає тим, хто бажає їй зла. Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук також виступила проти рішення та закликала львівських депутатів не ухвалювати рішень, здатних зашкодити відносинам із Польщею.

Шеремета є депутатом Львівської обласної ради від партії «Європейська солідарність», а також секретарем української міжвідомчої комісії з питань увічнення пам’яті. Він заявив Zaxid.net, що подібні рішення про відзначення УПА та Романа Шухевича ухвалювали й раніше інші обласні ради. За його словами, рішення Львівської облради не було спрямоване проти Польщі чи поляків. У 2017 році Шеремета вже отримував заборону на в’їзд до Польщі.

Читай нас у