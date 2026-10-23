Польща заборонила в’їзд до Шенгенської зони депутату Львівської облради Шереметі

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Депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета отримав п’ятирічну заборону на в’їзд до всіх країн Шенгенської зони. Він очолює меморіально-пошуковий центр «Доля». Рішення ухвалили на тлі ініціативи щодо оголошення 2027 року роком УПА.

Раніше очільник польського МЗС Радослав Сікорський закликав заборонити в'їзд Святославу Шереметі на територію Шенгенської зони — через ініціативу щодо проголошення 2027 року у Львівській області роком Української Повстанської Армії (УПА), її головнокомандувача Романа Шухевича та діяча ОУН Олега Ольжича.

Шеремета назвав реакцію польських урядовців «дивною» і заявив, що рішення щодо років УПА та Шухевича раніше ухвалювали неодноразов, і не тільки Львівська облрада.

«Рішення Львівської облради не було спрямоване проти когось і тим більше проти поляків чи Польщі, як це трактують польські політики. Воно спрямоване на те, щоб гідно вшанувати пам’ять борців за волю і незалежність України. Вояки УПА, Роман Шухевич, Олег Ольжич є знаковими постатями українського національно-визвольного руху», — запевнив депутат.

За його словами, якщо йому обмежать в'їзд у Польщу, це негативно вплине на роботу меморіально-пошукового центру Доля.

Львівська обласна рада повідомляла, що під час пленарного засідання депутати ухвалили рішення про проголошення 2027 року на території області роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича за ініціативою депутата Святослава Шеремети. Рішення ухвалили на вшанування кількох ювілейних дат: 120-річчя від дня народження Шухевича, 85-річчя від дня створення УПА, а також 120-річчя від дня народження Ольжича.

Згодом публікацію про це рішення видалили із соцмереж Львівської облради та її офіційного сайту.

Джерело: міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський.

Нещодавно Зеленський дав Туску сигнал щодо рішення Львівської облради про рік УПА.

Раніше Туск розкритикував рішення проголосити 2027 рік роком Шухевича, УПА та Ольжича.

24 серпня заступник глави МЗС Польщі Марчин Босацький заявив, що вшанування Степана Бандери та Романа Шухевича в Національному пантеоні може ускладнити євроінтеграцію України. За його словами, це може погіршити відносини Києва не лише з Варшавою, а й з Європою загалом.

Польський депутат Європарламенту Марцін Сипневський із партії «Конфедерація» під час виступу в Європарламенті розірвав портрети Степана Бандери та Романа Шухевича. Також він закликав припинити фінансову підтримку України.

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