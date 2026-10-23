Польща закликала включити ETS2 до перегляду системи торгівлі викидами — RMF24

Польща під час зустрічі послів країн ЄС вимагала включити систему ETS2 до поточного перегляду правил Європейської системи торгівлі викидами ETS1. Варшава прагне або зупинити запуск ETS2, або щонайменше відтермінувати його до 2030 року, повідомляє RMF24.

Оцінка впливу ETS2

Польська делегація послалася на положення, погоджене на саміті ЄС тижнем раніше. Воно зобов’язує Європейську комісію оновити оцінку наслідків ETS2 для домогосподарств та економіки. Польща домагається швидкої підготовки такої оцінки, однак на цьому етапі не представила конкретних пропозицій щодо зміни правил.

Запуск ETS2 запланований на 2028 рік. За інформацією RMF24, його запровадження означало б вищі ціни на пальне та опалення житла. На саміті ЄС Польща вимагала перенести початок дії системи щонайменше на 2030 рік, але тоді відповідного рішення не ухвалили.

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Підтримка та заперечення

Позицію Польщі підтримали ще дев’ять держав, зокрема Італія, країни Вишеградської групи та Греція. Частина з них прямо висловилася за відтермінування ETS2, інші наполягали, щоб це питання розглянули в подальшій роботі над переглядом правил. Єврокомісія підтвердила, що знає про зобов’язання, ухвалене на саміті, та розглядатиме це питання як пріоритетне, але не назвала строку завершення оцінки.

Водночас Данія, Швеція та низка інших країн виступили проти поширення нинішнього перегляду ETS1 на ETS2. Вони вважають, що це може ускладнити переговори та затримати досягнення домовленості. До кінця жовтня головування в ЄС має подати перший технічний проєкт перегляду ETS1. Після двосторонніх консультацій на початку листопада до кінця місяця планують підготувати політичний компромісний текст, а позицію Ради ЄС розраховують узгодити 11 грудня.

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