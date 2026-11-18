Збірна Польщі зіграла внічию 1:1 зі Швецією у матчі Ліги націй УЄФА та залишилася в дивізіоні B. Команда завершила груповий етап на третьому місці, уникнувши пониження до дивізіону C або стикових матчів за право залишитися на нинішньому рівні.

Втрачені шанси на підвищення

Як повідомляє Interia Sport, поразка поляків від Румунії з рахунком 1:2 у Бухаресті позбавила команду математичних шансів посісти друге місце у своїй групі. Це означає, що Польща не повернеться до найвищого дивізіону турніру.

Третє місце також означає, що під час жеребкування кваліфікації до чемпіонату Європи польська збірна потрапить до третього, а не другого кошика. Перед матчем зі Швецією команда також ризикувала опинитися у стикових іграх, якщо невдача в цій зустрічі збіглася б з успішним виступом Румунії у матчі з Боснією і Герцеговиною.

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Реакція Себастьяна Шиманського

Півзахисник Себастьян Шиманський заявив, що збереження місця в дивізіоні B не стало для команди приводом для полегшення. За його словами, перед матчами поляки розраховували фінішувати на першій або другій позиції, однак не виконали це завдання.

Шиманський додав, що збірна мала високі вимоги до себе та хотіла виграти два матчі під час листопадового збору. Він назвав гру зі Швецією поєдинком, який Польща могла виграти, і зазначив, що команда могла завершити рік краще.

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