Польща збирає понад 112 млн грн на генератори для Києва

Українсько-польське медіа Sestry разом із партнерами оголосило новий збір коштів на генератори для України. Кампанія «Тепло з Польщі для Києва» має зібрати 10 млн злотих — це понад 112 млн грн. Обладнання планують доставити до настання сильних морозів, щоб допомогти українцям пережити ще одну зиму під час війни.

Ініціатива має допомогти українцям пережити холодний сезон, коли через російські атаки на енергетичну інфраструктуру можуть виникати перебої зі світлом і теплом. Історія кампанії почалася в січні 2026 року. Тоді польський підприємець Збігнєв Янковський запропонував придбати генератор для Києва. До його ідеї долучилися видавець Sestry.eu Єжи Вуйцік, Наталія Панченко з організації Stand with Ukraine та Бартош Крамек із Fundacja Otwarty Dialog.

Спочатку організатори розраховували зібрати 400 тисяч злотих — приблизно 4,5 млн грн. Цих коштів мало вистачити на закупівлю 100 генераторів. Однак люди активно підтримали ініціативу, і вже за кілька тижнів сума пожертв перевищила 12 млн злотих, або близько 135 млн грн. До збору долучилися десятки тисяч людей, польські компанії, громадські організації та благодійники з інших європейських країн. Завдяки цій підтримці Україна отримала не лише генератори, а й інше обладнання, необхідне під час відключень електроенергії.

Зокрема, в Україну доставили 856 генераторів і 420 зарядних станцій, а також сотні газових плиток та інше обладнання. Допомогу передали 94 лікарням і медичним закладам, 110 освітнім установам, соціальним службам та об'єктам критичної інфраструктури. Це обладнання потрібне, щоб установи могли продовжувати роботу навіть тоді, коли зникає електроенергія. Генератори дають змогу підтримувати роботу важливих систем, а зарядні станції допомагають залишатися на зв'язку й користуватися необхідними пристроями.

Чому новий збір оголосили восени

Напередодні ще однієї воєнної зими організатори вирішили повторити кампанію. Цього разу мета значно більша: 10 млн злотих, або понад 112 млн грн. За ці кошти планують придбати нові генератори для України. Кампанію розпочали в жовтні не випадково. Закупівля потужного обладнання — це не лише оплата рахунку. Генератори потрібно замовити, виготовити, а потім доставити до України. Усе це потребує часу, тому організатори хочуть, щоб обладнання прибуло ще до найсильніших морозів.

Особливо важливо заздалегідь подбати про резервне живлення для установ, які не можуть просто зупинити роботу через відключення світла. Тому новий збір має допомогти підготуватися до холодного сезону та зменшити наслідки можливих перебоїв з електроенергією.

До кампанії долучилася Світлана Тіхановська

Цього разу ініціативу підтримала також білоруська діаспора в Польщі. Серед учасників кампанії — лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська. Збір організовують одразу кілька громадських і благодійних структур: Sestry.eu, Fundacja Stand with Ukraine, Fundacja Demokracja, Fundacja Otwarty Dialog та The Diplomatic Platform.

Попередня кампанія показала, що підтримка людей і компаній з Польщі та інших європейських країн може допомогти забезпечити українські установи обладнанням, необхідним під час енергетичних криз. Тепер організатори сподіваються знову залучити благодійників і зібрати суму, яка дасть змогу придбати нову партію генераторів. Мета збору — допомогти Україні пройти ще одну зиму в умовах війни. Для цього організатори закликають долучатися до кампанії та підтримувати закупівлю обладнання, яке допоможе забезпечити резервне живлення там, де воно особливо потрібне. Збір оголосили на сайті медіа Sestry.

Київ замовив потужні дизельні електростанції, які мають забезпечити роботу водоканалу в разі відключень електроенергії.

Директор СВКП «Київводфонд» Юрій Ковтун заявив, що в Києві підготували генератори для забезпечення роботи бюветів під час тривалих відключень електроенергії. Наразі в столиці працюють 182 бювети, з яких 154 можна підключити до альтернативного живлення. Про це він розповів 14 жовтня під час засідання Громадської ради при Київській міській державній адміністрації.

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