Польща змінить правила лікарняних для працівників з кількома роботами — RMF24

У Польщі з 1 січня 2027 року зміняться правила оформлення лікарняних для людей, які працюють у кількох місцях. Як повідомляє RMF24, лікар зможе видати листок непрацездатності лише за одним страховим титулом. Працівник сам обиратиме, яке саме місце роботи охоплюватиме лікарняний.

Лікарняний для одного місця роботи

Нові правила стосуватимуться, зокрема, людей, які поєднують кілька трудових договорів або працю за трудовим договором і договором доручення. Якщо стан здоров’я не дозволяє виконувати обов’язки в одній компанії, але дає змогу працювати за іншим договором, лікарняний оформлюватимуть лише для тієї роботи, яку людина не може виконувати через хворобу.

Наприклад, якщо працівник не може працювати за трудовим договором, але його стан дозволяє виконувати завдання за договором доручення, листок непрацездатності стосуватиметься тільки трудового договору. Люди, які мають кілька місць роботи, також інформуватимуть платника допомоги, за яким страховим титулом вони використовують лікарняний.

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Перевірки та перший день хвороби

RMF24 також пише, що з 2026 року перевірки використання лікарняних стали детальнішими. Роботодавці, які мають до 20 працівників, можуть самостійно перевіряти, чи не виконує працівник роботу, що приносить дохід, під час лікарняного та чи не вчиняє дій, що затримують одужання.

Водночас не кожна активність під час хвороби означатиме втрату виплат. Допомогу можуть втратити, якщо працівник фактично працює або шкодить процесу лікування, наприклад веде підприємницьку діяльність. Окрема відповідь на робочий електронний лист або відповідь на телефонний дзвінок, за даними видання, не вважатимуться роботою, що приносить дохід.

Змінився й порядок обліку першого дня лікарняного: його зараховують до періоду виплат незалежно від того, чи належить за цей день повна або часткова винагорода.

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