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Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що на межі жовтня та листопада російські спецслужби планували диверсію на польській території поблизу кордону з Калінінградською областю РФ. За цим задумом, відповідальність за операцію мали покласти на Україну.

За словами Косіняка-Камиша, польські спецслужби знали про заплановану російську диверсійну операцію.

"Польські спецслужби знали про заплановану російську диверсійну операцію поблизу кордону з Калінінградською областю і вжили відповідних заходів", – наголосив він.

Міністр також оголосив про пропозицію продовжити операцію "Горизонт", яка, серед іншого, має на меті захист критичної інфраструктури.

"Сьогодні також буде подано прохання до прем'єр-міністра, а згодом – до президента, щодо продовження операції "Горизонт" та участі збройних сил у забезпеченні, серед іншого, безпеки залізничної інфраструктури", – акцентував він.

Косіняк-Камиш висловив думку, що Росія активізує діяльність, спрямовану на підрив безпеки європейських країн.

Зокрема він вказав на порушення повітряного простору, спроби підриву поїздів, підпали, диверсії проти збройових заводів та активність у кіберпросторі.

Про це повідомляє RMF24.

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