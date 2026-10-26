Польщі бракує близько 30 пілотів F-16 — RMF24

У Польщі налічується близько 40 підготовлених пілотів винищувачів F-16, хоча для експлуатації наявного парку потрібно щонайменше 70 льотчиків. Про це повідомляє RMF24 з посиланням на газету Rzeczpospolita.

Після торішньої катастрофи, внаслідок якої було втрачено один літак, польський парк налічує 47 винищувачів F-16. За оцінкою, наведеною виданням, на один такий літак має припадати щонайменше 1,5 пілота. Це означає потребу приблизно у 70 військових льотчиках, які мають відповідну спеціалізацію.

Навчання триває роками

Майбутні пілоти проходять початкову підготовку в Польщі, а спеціалізовані навички здобувають, зокрема, у Сполучених Штатах. Водночас можливості польської системи підготовки обмежені: за рік вона спроможна випускати лише кількох пілотів реактивних літаків.

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Серед причин дефіциту називають відмову кандидатів під час навчання, суворі медичні вимоги та обмежену кількість місць на закордонних курсах. Тому навіть за збільшення фінансування швидко наростити кількість льотчиків, готових служити на F-16, буде складно.

Потреби зростатимуть із новою технікою

Польща також вводить до служби винищувачі F-35, однак F-16 і надалі залишатимуться важливою складовою її військово-повітряних сил. Підготовка військового пілота займає багато років, тож комплектування екіпажів потребує тривалого планування.

Окремим кадровим викликом стануть ударні гелікоптери AH-64E Apache, постачання яких до Польщі мають розпочатися у 2028 році. Країна замовила 96 таких машин, кожна з яких потребує двох пілотів. За підрахунками Rzeczpospolita, до 2032 року для формування двомісних екіпажів знадобиться майже 200 льотчиків, а за співвідношенням 1,5 пілота на гелікоптер — майже 300. Плани польської армії передбачають підготовку понад 400 пілотів Apache.

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