Польщу попередили про затримки постачання ракет для Patriot зі США

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Польща зіткнулася із затримками постачання американського озброєння. Зокрема, ракети PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot не надійдуть до польської армії у заплановані терміни.

Оперативний командувач Збройних сил Польщі Іренеуш Новак підтвердив затримки під час дискусії на Варшавському безпековому форумі. За його словами, проблема стосується не лише Польщі, а й країн Балтії.

Причиною затримок є зобов’язання США щодо постачання озброєння для інших регіонів світу. Через це американська сторона не зможе вчасно передати європейським партнерам по НАТО ракети для систем Patriot.

Крім того, Новак висловив сумніви щодо дотримання графіків виконання контрактів на постачання реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Джерело: RFM24

У ніч проти суботи, 10 жовтня, в Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі оголошували повітряну тривогу через російський ракетний удар по Україні. Польська військова авіація піднялася в повітря.

Міністр закордонних справ Польщі прокоментував повідомлення про домовленість США щодо закупівлі російського дизеля. Він звернув увагу на те, що в самій Москві повідомляють про дефіцит пального.

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