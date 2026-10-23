Помер росіянин, якого Time у 1990-х назвав одним із найнебезпечніших злочинців світу

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У Відні 20 жовтня у віці 81 року помер бізнесмен Григорій Лучанський — засновник міжнародної сировинної групи Nordex та один із перших мультимільйонерів пострадянського періоду. Його ім’я фігурувало в міжнародних розслідуваннях щодо організованої злочинності та відмивання грошей. Лучанський також був відомий контактами з представниками московської влади.



У 1996 році американський журнал Time назвав його людиною, яку багато хто вважав найнебезпечнішим злочинцем у світі, якому не висунули обвинувачень.

Прощання з бізнесменом відбудеться 25 жовтня на Єврейському кладовищі в Ризі.

Лучанський народився 1945 року в Ташкенті. Після закінчення Московського інституту сталі та сплавів його направили працювати до Латвійської РСР. Там він очолював республіканський штаб студентських будівельних загонів і був проректором Латвійського державного університету.

У 1983 році Лучанського засудили до семи років позбавлення волі за розкрадання університетського майна, однак у 1985 році він вийшов на волю умовно-достроково. Сам бізнесмен стверджував, що кримінальне переслідування було наслідком інтриг тодішнього керівника КДБ Латвії Бориса Пуго.

Бізнес і судові справи

Компанію Nordex зареєстрували в Австрії у 1990 році. Через три роки вона увійшла до п’ятірки найбільших експортерів нафтопродуктів із країн СНД, а її оборот оцінювали приблизно у 2 млрд доларів.

У 1993 році Nordex брала участь у постачанні російської нафти до України в обмін на продовольство. Компанію звинувачували в завищенні вартості поставок і отриманні 30 млн доларів прибутку. Крім того, її пов’язували з компанією «Колумб», яку підозрювали в незаконному вивезенні з Росії 30 тисяч тонн рафінованої міді в середині 1990-х років.

Лучанський пояснював свою участь у цій історії бажанням допомогти скульптору Зурабу Церетелі та зберегти добрі стосунки з тодішнім мером Москви Юрієм Лужковим. У березні 2004 року бізнесмен супроводжував Лужкова під час поїздки до Батумі, яку не погодили з МЗС Росії.

У 2001 році Лучанський виступив посередником у продажу 66% Новокузнецького алюмінієвого заводу від братів Михайла та Юрія Живіло компанії «Русский алюминий» Олега Дерипаски. А з 2003-го до 2011 року підконтрольна бізнесмену Московська автомобільна компанія управляла заводом ЗІЛ. Після розірвання договору підприємство через суд вимагало від МАК близько 1,1 млрд рублів, але програло справу.

Міжнародні скандали

У 1993 році Лучанський зустрічався з президентом США Біллом Клінтоном на заході зі збору коштів для Демократичної партії. Через два роки його запросили на ще одну вечерю з американським лідером, однак згодом запрошення відкликали через підозри щодо можливих зв’язків бізнесмена з організованою злочинністю.

У середині 1990-х років Лучанського також підозрювали в причетності до незаконного перевезення зброї літаком Ан-124, який належав Nordex. Сам підприємець заперечував торгівлю зброєю. У 1994 році заступник міністра внутрішніх справ Росії Михайло Єгоров заявив у Сенаті США, що Nordex фактично очолює чеченець на ім’я Умар, брат якого нібито пов’язаний із наркомафією. Пізніше російське МВС повідомило, що в заяві сталася помилка.

У 1999 році британська газета The Times пов’язала Лучанського з відмиванням грошей та організованою злочинністю. Бізнесмен подав позов про наклеп і виграв судову справу.

Контакти з російськими посадовцями

У розслідуванні 1996 року журнал Time описував зв’язки Лучанського з тодішнім прем’єр-міністром Росії Віктором Черномирдіним, Олегом Сосковцем і представниками адміністрації Бориса Єльцина. У 2021 році бізнесмен заявляв, що на початку 1993 року фінансово підтримав Гавриїла Попова та Єгора Гайдара.

За даними бази «Проєкт.Попутчики», 24 жовтня 2015 року Лучанський летів приватним літаком з Астани до Росії разом із Маратом Хуснулліним, Максимом Ліксутовим і Гульнарою Пеньковою.

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