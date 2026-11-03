Помер розробник отрути Новачок, яким отруїли російського опозиціонера Навального

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Один із розробників отрути «Новачок», Володимир Вуглев, помер на 81-му році життя. Отрутою «Новачок» отруювали кількох людей у двох найбільш відомих випадках, пов’язаних із Росією.

Смерть хіміка, який останніми роками жив у Анапі, настала 26 жовтня, стверджує видання. Причина та обставини зникнення життя не уточнюються.

Углев, що народився в місті Кіровськ в 1946 році, отримав диплом Московського хіміко-технологічного інституту імені Менделєєва за спеціальністю «хімія і технологія біологічно активних речовин». З 1975-го по 1990-й він працював старшим науковим співробітником у Вольській філії ДержНДІОГТ у Саратовській області, яка серед інших установ брав участь у розробці отрути, зазначає The Insider.

Отрутою «Новачок» отруювали кількох людей. Сергій Скрипаль — колишній офіцер російської військової розвідки, який співпрацював із британською розвідкою. Його та доньку Юлію Скрипаль отруїли 4 березня 2018 року в британському місті Солсбері. Обоє вижили.

Другим став Олексій Навальний. Його отруїли «Новачком» у серпні 2020 року під час поїздки до Сибіру. Після лікування в Німеччині він повернувся до Росії, де його заарештували. Навальний помер у російській колонії 16 лютого 2024 року.

Нагадаємо, що керівник групи по отруєнню російського опозиційного політика Олексія Навального Станіслав Макшаков, за даними розслідування Bellingcat і The Insider, може бути причетний до виготовлення отруйної речовини «Новачок». Він спеціалізувався на впливі фосфорорганічних отруйних речовин, до них відноситься і ця отрута, на тварин і людей.

Раніше Bellingcat, The Insider і CNN провели спільне дослідження, назвавши імена кількох агентів ФСБ, причетних до отруєння опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи «Новачок». На основі даних про биллинге телефонних переговорів вдалося встановити імена як мінімум восьми агентів спецслужби.



Спецслужби РФ намагалися повторно отруїти опозиціонера Олексія Навального речовиною з групи «Новачок» перед його відльотом до Берліна. Сліди були знайдені на одязі політика.

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