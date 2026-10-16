Помер судновласник і екс-президент Панатінаїкоса Йоргос Вардіноянніс — Cyprus Mail

Грецький судновласник Йоргос Вардіноянніс, який майже 21 рік очолював афінський футбольний клуб «Панатінаїкос», помер у віці 90 років. Він помер після нетривалого перебування в лікарні, повідомляє Cyprus Mail.

Вардіноянніс, відомий як «Капітан», народився 1936 року в Епіскопі, в регіоні Ретимно на Криті. Він навчався у коледжі торговельного флоту в Саутгемптоні, а згодом служив на торговельних суднах. Його родина розвивала бізнес у судноплавстві, постачанні морського пального та нафтопереробці.

Кар'єра в морській галузі

Одним із найбільш документованих епізодів його морської кар'єри став рейс 1966 року. Тоді Вардіноянніс командував танкером Joanna V, також відомим як Ioanna V, у період міжнародного нафтового ембарго проти уряду Родезії, де влада належала білій меншині. Судно прямувало до Бейри в Мозамбіку, який тоді був португальською колонією.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Судноплавні активи родини розвивалися, зокрема, через засновану 1977 року компанію Avin International. За даними компанії, вона управляє більш ніж 35 нафтовими та хімічними танкерами із сукупною вантажомісткістю понад 2,5 млн тонн.

Роки в Панатінаїкосі

Вардіноянніс став президентом «Панатінаїкоса» 1979 року, коли його родина придбала контрольний пакет акцій новоствореної футбольної компанії в період запровадження професійного футболу в Греції. За час його керівництва клуб здобув шість чемпіонських титулів і дев'ять Кубків Греції.

Також за його керівництва «Панатінаїкос» відкрив тренувальну базу в Паянії та двічі діставався півфіналу європейських турнірів: Кубка європейських чемпіонів 1985 року в матчах проти «Ліверпуля» та Ліги чемпіонів 1996 року проти «Аякса». Вардіноянніс залишив посаду президента клубу у травні 2000 року.

Читай нас у