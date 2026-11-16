Помер засновник картелю Гвадалахари та партнер Пабло Ескобара — Фелікс Гальярдо

У Мексиці у віці 80 років помер Мігель Анхель Фелікс Гальярдо — один із засновників картелю Гвадалахари, відомий як «бос босів». Він помер у лікарні після поліорганної недостатності.

Смерть у лікарні

Про смерть Фелікса Гальярдо повідомляє France 24 з посиланням на міністерство безпеки штату Халіско. За даними відомства, 15 листопада він помер у медичному закладі через поліорганну недостатність.

За два дні до смерті Фелікса Гальярдо перевели з в’язниці до лікарні. Він перебував в ув’язненні з 1989 року.

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Зв’язки з колумбійськими наркоторговцями

Фелікс Гальярдо був одним із засновників картелю Гвадалахари, з якого згодом виник картель Синалоа. Він відіграв ключову роль у налагодженні зв’язків із колумбійськими наркоторговцями та вплинув на світову торгівлю кокаїном.

Його також засудили за вбивство 1985 року агента під прикриттям Управління боротьби з наркотиками США Енріке «Кікі» Камарени Саласара. Цей злочин викликав обурення у Сполучених Штатах.

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