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Членкиня Міжнародного олімпійського комітету (МОК), бронзова призерка Олімпійських ігор з академічного веслування Аніта Дефранц померла у віці 74 років. Причиною смерті стала тривала боротьба з онкологічним захворюванням.

На Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі Дефранц була капітаном жіночої збірної США з академічного веслування. За підсумками змагань вона здобула бронзову медаль.

У 1986 році Аніту Дефранц обрали членкинею МОК. У 1997 році вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду віцепрезидентки організації.

У 2001 році Дефранц також висувала свою кандидатуру на посаду президента МОК, однак за результатами голосування поступилася Жаку Роґґе.

Про це повідомляє британський журналіст Дункан Маккей.

Раніше на 79-му році життя пішла з життя Людмила Джулай, яка працювала у Прип’ятській медико-санітарній частині та в перші години після вибуху на Чорнобильській АЕС допомагала постраждалим без засобів захисту. Про її смерть повідомили Національний музей «Чорнобиль» і Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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