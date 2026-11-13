Померлий кандидат набрав 57% голосів на виборах у Каліфорнії — NYT

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У США кандидат до ради наглядачів округу Калаверас Брюс Джудічі, який помер у серпні 2026 року, отримав 57% голосів на листопадових виборах.

Він випереджає свого опонента Клайда Клеппа на 497 голосів.

Ім’я Джудічі залишилося у виборчих бюлетенях, а його прихильники продовжували закликати голосувати за нього навіть після смерті. Частина виборців таким чином висловила протест проти його суперника.

Підрахунок голосів ще не завершили — залишалося опрацювати близько 500 бюлетенів. Якщо перемогу Джудічі офіційно підтвердять, губернатор Каліфорнії зможе призначити тимчасового представника до наступних виборів.

Джерело: The New York Times

У США президент Дональд Трамп після поразки Республіканської партії на проміжних виборах заявив про готовність шукати порозуміння з демократами.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

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